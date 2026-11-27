El fútbol argentino se encuentra en las instancias finales del Torneo Clausura y, posteriormente, dará inicio el mercado de pases. Por ello, los clubes ya comenzaron a moverse para cerrar sus primeras incorporaciones de cara a la pretemporada. En ese contexto, Boca habría avanzado para quedarse con Francisco Álvarez, defensor de Argentinos Juniors que es uno de los grandes objetivos de River para 2027.

Boca va por un defensor

La realidad es que el cierre de año del Xeneize está siendo de ensueño: campeón de la Tabla Anual y de la Copa Sudamericana, finalista de la Copa Argentina y entre los ocho mejores del Clausura. Sin embargo, de cara al próximo año, Rodolfo Arruabarrena y compañía tienen la intención de reforzar distintos sectores del equipo, entre ellos la zaga central.

Allí es donde aparece el nombre de Francisco Álvarez, defensor de 26 años que milita en Argentinos Juniors. Distintas fuentes revelaron en las últimas horas que desde La Ribera iniciaron conversaciones formales con el Bicho tanto por él como por Hernán López Muñoz.

La delicada situación financiera de Argentinos Juniors podría ser clave en la operación, puesto que puertas adentro reconocen que la institución necesita vender. Además, otro factor que podría influir en las negociaciones es la cercanía entre Cristian Malaspina, presidente del conjunto de La Paternal, y Juan Román Riquelme.

El interés de River por Álvarez

Es de público conocimiento que el Millonario está tras los pasos del exdefensor de Barracas Central desde el mercado de pases anterior. En aquella oportunidad, desde Núñez habían presentado una oferta de 5 millones de dólares, que fue rechazada debido a los compromisos que tenía Argentinos Juniors en ese momento.

Ahora, pese a que todo parecía indicar que las negociaciones iban a reactivarse, Boca se interpuso en el camino y podría protagonizarse una de las grandes novelas del mercado de pases de enero.