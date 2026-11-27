Durante los días de mucho calor, es habitual notar que el rostro se ve más brillante, que aparecen restos de grasitud en la zona de la frente y la nariz o que el maquillaje dura menos tiempo. Aunque estas situaciones suelen asociarse con una mayor producción de sebo, también intervienen otros factores propios de esta época, como la transpiración y la humedad ambiental.

El sebo es una sustancia grasa que producen las glándulas sebáceas y que cumple una función importante: ayuda a proteger la piel y a evitar que pierda demasiada humedad. Sin embargo, cuando se acumula en exceso puede generar una apariencia brillante y favorecer la obstrucción de los poros, especialmente en quienes tienen cutis graso o con tendencia al acné.

Las altas temperaturas pueden influir en la actividad de estas glándulas y hacer que algunos noten más grasitud durante el verano. A esto se suma que el sudor se mezcla con el sebo que ya está presente en la superficie de la piel, lo que intensifica la sensación de rostro húmedo o pegajoso. La humedad ambiental también puede contribuir a que esa incomodidad resulte más evidente.

Fuente: Nexofin