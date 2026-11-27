La Cámara de Diputados convirtió este jueves en ley la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), uno de los proyectos prioritarios del Gobierno de Javier Milei. La iniciativa obtuvo 141 votos afirmativos, ninguno en contra y 99 abstenciones, luego de que el oficialismo aceptara las modificaciones introducidas por el Senado.

La votación permitió cerrar el trámite legislativo de una reforma que busca fortalecer la independencia de la autoridad monetaria y restringir su capacidad para financiar al Tesoro Nacional.

Los diputados de Unión por la Patria se abstuvieron, al igual que representantes de otros bloques opositores. La decisión respondió, entre otros motivos, a la intención de evitar que el oficialismo pudiera insistir con la versión original del proyecto, que había obtenido media sanción en agosto.

La iniciativa había sido aprobada por el Senado el pasado 24 de septiembre, con 46 votos a favor y 22 en contra. Sin embargo, la Cámara alta introdujo modificaciones en el procedimiento de designación y remoción de las autoridades del Banco Central, que finalmente fueron aceptadas por Diputados.

Fuente: Nexofin