Elías Piccirillo volvió a recurrir a la Justicia con un planteo sobre las condiciones en las que cumple la prisión domiciliaria. Esta vez, el financista pidió autorización para dejar el departamento de Banfield donde permanece detenido y trasladarse a un barrio privado de Pilar. El argumento central de su defensa es que el movimiento de periodistas en las inmediaciones de su vivienda actual afecta su privacidad y lo expone a situaciones de tensión.

La presentación fue realizada por su abogado, Gastón Francone, ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 11, a cargo de Ariel Lijo. En el escrito, la defensa describió el inmueble de Banfield como un espacio reducido y sostuvo que no ofrece un entorno adecuado para preservar la seguridad de Piccirillo durante el cumplimiento de la medida.

Según el planteo, la vivienda no cuenta con zonas de resguardo ni con un sistema de seguridad privada que permita controlar quién se acerca hasta la puerta. Esa situación, de acuerdo con el abogado, facilita que los periodistas lleguen directamente hasta el domicilio y generen episodios de exposición que afectan la tranquilidad del detenido.

La defensa habló de “intrusiones directas” y de una “constante zozobra y perturbación” por la presencia de los medios. Como antecedente, mencionó un episodio ocurrido el 5 de julio de 2026, cuando un periodista se presentó en el lugar y tocó el timbre del departamento.

Fuente: Nexofin