Argentinos Juniors atraviesa un momento complicado tanto en lo deportivo como en lo institucional. Tras la eliminación del Torneo Clausura frente a Independiente se sumaron los reclamos públicos de varios futbolistas por las deudas salariales y la duda sobre el futuro económico del club. Cristian Malaspina habló sobre la situación, respondió a Francisco Álvarez y también dejó una particular definición sobre el poder dentro de la AFA.

Los reclamos del plantel

El presidente del Bicho reconoció que existen deudas con los jugadores, aunque cuestionó algunas de las declaraciones realizadas por los referentes del equipo. “Que les debemos plata es verdad. Le estamos debiendo dos meses al plantel y los premios de este año. Ya lo hablé con Fran, se equivocan. Que no estamos presentes es mentira, mi oficina está en el predio, me ven entrando todos los días.”.

Además, explicó los motivos que complicaron las finanzas de la institución: “Estoy acá diciendo que es mi responsabilidad, que les pedí disculpas. Siempre les expliqué el quilombo de este año, el fideicomiso que no salió, perder todos los descubiertos que teníamos en los bancos con las causas, los allanamientos, los embargos. Haber quedado afuera de la Copa Libertadores fue perder plata. Con las ventas pudimos empezar a acomodar los números”.

El poder en AFA

En la entrevista, Malaspina fue consultado sobre qué significa tener influencia dentro de la Asociación del Fútbol Argentino y dejó una frase que generó repercusión: “Tener peso en AFA es vos puedas sacar cosas para tu club y que no te perjudique, en un comité ejecutivo, donde somos 30 presidentes y cada uno va a buscar su beneficio”.

También habló sobre el penal que Argentinos reclamó ante Independiente: Sí, sí, fue raro que no vayan al VAR, ¿no? Pero bueno, son cosas del fútbol, creo que hay que aceptarlas.