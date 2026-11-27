El empresario Jorge Born murió este viernes a los 92 años, tras una trayectoria vinculada con algunos de los acontecimientos más relevantes de la historia económica y política argentina. Heredero del poderoso conglomerado Bunge y Born, fue protagonista de un histórico secuestro perpetrado por Montoneros en 1974 y participó en el diseño del primer programa económico del gobierno de Carlos Menem.

Nacido en Buenos Aires en junio de 1934, Born integraba una de las familias empresarias más influyentes del país. Estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires y posteriormente continuó su formación en la escuela de negocios Wharton, de la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos.

Durante décadas, Bunge y Born fue uno de los principales grupos económicos de la Argentina, con participación en la producción y comercialización de alimentos, textiles, pinturas, envases y exportaciones agropecuarias.

Entre sus empresas más reconocidas se encontraban Molinos Río de la Plata, Grafa, Alba y Centenera. El conglomerado también ocupó una posición destacada en el comercio internacional de cereales.

Fuente: Nexofin