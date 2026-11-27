Un intento de robo terminó con un joven gravemente herido en Lomas del Mirador, partido de La Matanza. El atacante lo abordó mientras se encontraba en un kiosco durante la madrugada de este viernes, lo amenazó con una cuchilla y lo apuñaló en medio de una pelea. Aunque no consiguió llevarse la bicicleta, dejó a la víctima en una situación crítica.

El episodio ocurrió cerca de las 00:30 en un comercio de la calle Larrea al 3500. El muchacho había estacionado su bicicleta cerca del local y estaba realizando una compra cuando fue sorprendido por un delincuente que se acercó desde atrás.

La secuencia, registrada por cámaras de seguridad, muestra cómo el asaltante lo intimida para que entregue el rodado. “Dame la bici porque te mato”, le dijo mientras lo amenazaba con el arma blanca.

Fuente: Nexofin