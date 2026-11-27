Durante los días de calor, dejar una comida sobre la mesada durante varias horas puede convertirse en un riesgo para la salud. Aunque a simple vista parezca estar en buenas condiciones, la temperatura ambiente favorece la multiplicación de microorganismos que pueden provocar enfermedades transmitidas por alimentos. Por eso, saber cuánto tiempo pueden permanecer fuera de la heladera resulta especialmente importante en esta época.

Como regla general, los alimentos perecederos no deberían permanecer más de dos horas a temperatura ambiente. Sin embargo, cuando la temperatura exterior supera los 32 °C, ese margen se reduce a una hora. Esta recomendación se aplica especialmente a las comidas que necesitan refrigeración para conservarse de manera segura.

Entre los productos más sensibles se encuentran:

Fuente: Nexofin