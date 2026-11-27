Una planta que pierde algunas hojas no necesariamente está enferma ni necesita más agua. En ocasiones, se trata de un proceso natural de renovación, pero cuando la caída se vuelve abundante o afecta a hojas que todavía están verdes, puede indicar que algo no funciona bien en su entorno. La cantidad de luz, la frecuencia de riego y los cambios de temperatura son algunos de los factores que conviene revisar antes de modificar la rutina de cuidados.

El exceso de agua es uno de los problemas más habituales en las plantas de interior. Cuando las raíces permanecen demasiado tiempo en un sustrato empapado, pueden quedarse sin el oxígeno que necesitan y deteriorarse. Esto dificulta la absorción de nutrientes y puede provocar hojas amarillas, blandas y caída del follaje. Por el contrario, la falta de riego también puede hacer que las hojas se marchiten, se sequen y terminen desprendiéndose.

La iluminación es otro aspecto determinante. Algunas especies necesitan luz abundante, aunque indirecta, mientras que otras toleran ambientes más sombríos. Cuando una planta recibe menos luz de la que necesita, puede perder hojas progresivamente y mostrar un crecimiento débil. También puede ocurrir lo contrario: la exposición directa al sol durante muchas horas puede quemar el follaje de especies que no están adaptadas a esas condiciones.

Fuente: Nexofin