Alejandro Garnacho llegó a ser una de las grandes promesas del fútbol hace un par de años atrás, con una descollante aparición en la Premier League, nada más y nada menos que en el Manchester United.

Un talento veloz que le valió la convocatoria a la Selección Argentina luego de una disputa con la Selección de España, integrando el plantel campeón de la Copa América 2024, el último título que Lionel Messi festejó con su país.

Pero la velocidad a veces necesita un freno, esto es aún más necesario si sos un joven con mucho éxito y dinero. Quien prometía ser un umbral de luz para el United, terminó yéndose del club por la puerta de atrás tras algunas incómodas actitudes.

Pasó al Chelsea, pero la cosa empeoró y recaló en el Aston Villa de Unai Emery, uno de los mejores equipos de Inglaterra en los últimos años, jugando Champions League actualmente.

Solo 95 minutos repartidos en siete juegos en lo que va de la temporada es lo que lleva jugando con los Villanos. En la última jornada de la Champions, Unai Emery lo dejó fuera del banco del encuentro del martes ante Galatasaray para llevar a dos arqueros suplentes.

La respuesta de Garnacho

Luego de las declaraciones de Unai Emery post partido tras la derrota 1-0 en Turquía, alegando ante los medios que en la convocatoria llevó a los mejores jugadores para ese momento, el delantero respondió en redes sociales.

Primero borró todo su contenido en Instagram, dejando al feed sin ninguna publicación, horas más tardes fijó una foto en su etapa en el Manchester United festejando la FA Cup que obtuvo con el club. Este sábado 14.30 en nuestro país, Ispwich Town recibe al Aston Villa.