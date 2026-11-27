Una nueva pista escalofriante reanuda la teoría de que el triple crimen de Florencio Varela, fue trasmitido en vivo para varias personas relacionadas con la causa por narcotráfico.

La Justicia encontró un mensaje de voz dentro del teléfono de uno de los detenidos que reavivó la discusión sobre si la tortura y asesinatos, de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, fueron difundidos en tiempo real.

El audio fue hallado por los peritos técnicos judiciales, que investigaban en teléfono celular de Miguel Ángel Villanueva Silva, uno de los detenidos e imputados por el hecho, ocurrido el 19 de septiembre del 2025.

Fuente: Nexofin