Mientras el oficialismo celebraba el triunfo en el Senado por la aprobación de la eliminación de las elecciones primarias en 2027, llamó la atención un curioso video publicado por la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich.

La senadora subió a las redes sociales un posteo que contenía imágenes de ella con lentes oscuros, lanzando un beso a la cámara. Si bien el video, se tomó como un festejo por el logro obtenido en la Cámara alta, del cual la exministra tiene mucho que ver.

Lo que más llamó la atención fue el tema musical con el que eligió acompañar las imágenes. Se trata de la canción “A mover el culo” del grupo Illya Kuryaki. Lo que desató una ola de especulaciones sobre el malestar dentro del oficialismo por sus intenciones de ser candidata en 2027.

Fuente: Nexofin