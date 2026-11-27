La firma Real Central SRL, investigada por presuntas maniobras de lavado vinculadas a Pablo Toviggino y Claudio Tapia, adquirió en 2025 una segunda quinta en La Lonja, partido de Pilar.
El predio de 24.150 m2, situado entre Ramos Mejía y Tomás Espora, suma 880 m2 cubiertos valuados por ARBA en $99.958.295.
El terreno perteneció anteriormente a la congregación Hijas de Nuestra Señora de la Misericordia del Colegio Sagrado Corazón y fue remodelado el año pasado. Actualmente exhibe cancha de pádel, piscina, portones negros y una escultura equina plateada, replicando rasgos estéticos de la mansión de Villa Rosa.