La Comisión Episcopal de Pastoral Social destacó la sanción de la ley contra la ludopatía y consideró que el resultado fue posible gracias a la presión y el compromiso de distintos sectores de la sociedad.

“Este logro no pertenece a un sector en particular: es un triunfo colectivo de toda la sociedad argentina”, expresó en un comunicado.

El organismo valoró especialmente el trabajo de las familias, las escuelas y las organizaciones sociales que contribuyeron a visibilizar el impacto de las apuestas, además de reconocer a los legisladores que dejaron de lado sus diferencias para alcanzar un acuerdo.

Fuente: Nexofin