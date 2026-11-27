El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires solicitó que se evalúe la conducta de los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal, por su intervención en la investigación sobre la mansión de Pilar vinculada a Pablo Toviggino, dirigente de la AFA.

El reclamo se conoció después de que la Corte Suprema dejara sin efecto la resolución de ambos camaristas, que habían dispuesto que el expediente continuara en el juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay. El máximo tribunal ordenó que la investigación pase al juzgado de Daniel Rafecas, en Comodoro Py.

En un comunicado, el Colegio manifestó su respaldo a la decisión de la Corte y cuestionó que los magistrados hubieran omitido considerar elementos de la causa relacionados con posibles maniobras de lavado de activos en la Ciudad de Buenos Aires.

Fuente: Nexofin