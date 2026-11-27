Los activos argentinos comenzaron la última rueda de la semana con fuertes subas en Wall Street. Los bonos soberanos avanzan hasta casi 5% y el riesgo país cayó 11,3%, hasta los 946 puntos básicos, con lo que volvió a ubicarse por debajo de la barrera de los 1.000 puntos que había superado en las jornadas anteriores.

La mejora continúa el repunte que habían mostrado los títulos en el mercado local durante el jueves, en una jornada sin operaciones en Estados Unidos por el feriado de Acción de Gracias. Este viernes, la plaza norteamericana retomó la actividad, aunque con horario reducido.

De acuerdo con el análisis de la consultora Outlier en diálogo con TN, hay tres factores que explican el cambio de tendencia. El primero está relacionado con las novedades políticas y legislativas que el Gobierno consiguió durante los últimos días.

El oficialismo logró avances en el Congreso con la aprobación del Presupuesto 2027 en Diputados y la media sanción del proyecto que suspende las PASO del próximo año en el Senado. La iniciativa electoral obtuvo 43 votos afirmativos, por encima de los 37 que necesitaba el Gobierno, y ahora deberá ser tratada por la Cámara baja.

Fuente: Nexofin