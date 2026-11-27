Tras las dos victorias legislativas de esta semana, el gobierno de Javier Milei, definió incluir el acuerdo comercial con Estados Unidos (EE.UU.) en las sesiones extraordinarias de diciembre.

Para ello, prevé enviar el proyecto al Congreso la próxima semana, con la intención de que el tratado firmado en Washington sea rubricado por los legisladores, tal y como solicitó el gobierno de Donald Trump.

La iniciativa, denominada Comercio e Inversiones Recíprocos (ARTI), firmado en febrero y modificado mediante un protocolo adicional en octubre, implica compromisos bilaterales sobre acceso a mercados, inversiones, reducción de barreras comerciales, procedimientos aduaneros, propiedad intelectual y comercio digital.

Fuente: Nexofin