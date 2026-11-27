Leandro Paredes ya definió qué hará con su futuro en la Selección Argentina después de la suspensión que recibió por los incidentes después de la final del Mundial 2026. El mediocampista de Boca mantuvo una charla con Lionel Scaloni y le transmitió su postura de cara al próximo ciclo de la Albiceleste.

La decisión de Paredes sobre la Selección

Según contó el periodista Martín Arévalo, el volante decidió continuar a disposición del entrenador una vez que cumpla la sanción de diez partidos impuesta por la FIFA. No tiene previsto dar un paso al costado y espera volver a ser tenido en cuenta cuando esté habilitado para jugar.

Durante la conversación, Paredes también quiso dejar en claro que entiende que la decisión final estará en manos de Scaloni. El futbolista le manifestó que, si el cuerpo técnico considera que hay jugadores más jóvenes que pueden ocupar su lugar, aceptará esa decisión.

Sin embargo, el entrenador le habría transmitido que lo considera una pieza importante para el equipo y que, si mantiene un buen nivel en Boca, seguirá dentro de sus planes.

“PAREDES TOMÓ LA DECISIÓN QUE EL DÍA QUE LE LEVANTEN LA SANCIÓN VA A CONTINUAR VISTIENDO LA CAMISETA ARGENTINA” 📌 Con 5 de las 10 fechas de suspensión cumplidas, se confirmó que el capitán de Boca sigue teniendo el deseo de ser parte de la Scaloneta ℹ️ @arevalo_martin https://t.co/kgGYGY0Pqp — SportsCenter (@SC_ESPN) November 27, 2026

Cuándo podría volver a jugar con Argentina

La sanción de diez encuentros es un obstáculo importante para el mediocampista, que quedó comprometido por la pelea con Gavi y otros jugadores de España, después de la final disputada el 19 de julio de 2026. La FIFA también le aplicó una multa económica de 90.000 dólares.

De acuerdo con el calendario de compromisos oficiales previsto para la Selección, Paredes podría completar la suspensión y volver a estar disponible entre septiembre y octubre de 2027.