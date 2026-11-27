Se terminó la actividad pautada para el primer día del Gran Premio de Qatar en el Circuito Internacional de Lusail, sitio donde la Selección Argentina regó de gloria ese suelo consagrándose campeón del mundo en 2022.

Para Alpine un cierre de viernes con problemas a mejorar para este sábado, en busca de realizar los ajustes necesarios en la última práctica libre para alinear lo mejor posible a los dos coches para la clasificación.

Franco Colapinto retrocedió tres casilleros y terminó 15° en el último giro con respecto a su primera salida. Su compañero Pierre Gasly, quien había finalizado 10° en la FP1, se salió de la pista en la última práctica provocando algunos daños en el auto además de la bandera roja.

Kimi Antonelli volvió a ser el coche más rápido de la tanda, seguido por su compañero de McLaren George Russell, aunque el último lugar del podio lo ocupó Lando Norris en lugar Isack Hadjar como en el primer testeo.

¡TREMENDO ACCIDENTE DE PIERRE Y BANDERA ROJA! Gasly se fue de la pista, hizo trompos y su Alpine terminó atascado en la leca en la FP2 en Lusail. 📺 #QatarGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/OSCtrk3bwu — SportsCenter (@SC_ESPN) November 27, 2026

Franco Colapinto habló ante la prensa

“Queda mucho por entender a la noche. No estamos cómodos con el auto, hay que intentar mejorar para poder un salto para mañana” explicó el piloto argentino luego de mencionar algunos inconvenientes con los frenos y los neumáticos.

Agregó: “Particularmente no fue buen día, hay que darle vuelta para mañana. En la defensa estamos bien, pero hay que intentar ir un poco más rápido”.

“NO FUE UN BUEN DÍA”. Franco Colapinto afirmó que no se sintió cómodo con su Alpine tras la FP1 y FP2 en Lusail. 📺 #QatarGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/VB1auRDIzc — SportsCenter (@SC_ESPN) November 27, 2026

Cronograma de actividad

El sábado será el turno del tercer entrenamiento, a las 11.30, y de la clasificación, que comenzará a las 15.00. La carrera principal se disputará el domingo 29 de noviembre desde las 13.00, con un recorrido de 57 vueltas. En Argentina, toda la actividad podrá seguirse a través de Fox Sports, mientras que también estará disponible por F1TV y Disney+ en Sudamérica.