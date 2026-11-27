El legislador Facundo del Gaiso, integrante de la Coalición Cívica liderada por Elisa Carrió, solicitó al juez federal Daniel Rafecas allanar y custodiar una segunda mansión en Pilar.

El inmueble, ubicado en Ramos Mejía 3090 de La Lonja, presenta una presunta vinculación societaria con Real Central SRL, sociedad atribuida al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.

La presentación requiere identificar ocupantes, incautar documentos y preservar bienes en ambos predios para evitar la “desaparición, alteración, ocultamiento o traslado” de pruebas. Además, exige secuestrar registros fílmicos de una fábrica lindera, comercios vecinos y el centro municipal de monitoreo antes de que se sobrescriban las grabaciones.

Fuente: Nexofin