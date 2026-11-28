El Gobierno argentino expresó su preocupación por la reunión que mantuvieron Luiz Inácio Lula da Silva y el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, durante la cumbre climática COP31 en Turquía. El canciller Pablo Quirno cuestionó el acercamiento y remarcó que la posición de la Argentina frente a Teherán responde a los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA.

“Para nosotros eso es una preocupación”, sostuvo el funcionario, aunque aclaró que Brasil tiene libertad para relacionarse con otros países. También defendió el derecho de la administración de Javier Milei a manifestar sus diferencias políticas e ideológicas.

Quirno se refirió además a la posibilidad de que Lula no invite al Presidente argentino a su ceremonia de asunción, prevista para el 5 de enero en Brasilia.

Fuente: Nexofin