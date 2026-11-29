El empresario de medios de comunicación, Daniel Hadad, descartó que vaya a ser candidato a presidente para las elecciones presidenciales de 2027.

El anuncio lo realizó este sábado, durante una entrevista al medio Radio Con Vos, y apuntó como principal razón a la suspensión de las PASO aprobada por el Senado y que, hasta el momento, tiene media sanción.

“Me decidí, tomé una decisión, pero en las últimas horas la política hizo una mala jugada, cambiaron las reglas del juego, suspendieron las PASO” y aludió a que no tiene “la posibilidad de un armado político en tan poco tiempo”, según informó Noticias Argentinas.

Fuente: Nexofin