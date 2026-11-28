Después de conseguir su mejor resultado de la temporada en Las Vegas, Franco Colapinto tiene un nuevo desafío con Alpine en el circuito de Lusail. La actividad del fin de semana comenzó este viernes y el día principal será el domingo, cuando se dispute la carrera.

Colapinto busca mantener la racha en Qatar

El argentino llega a esta fecha después de finalizar sexto en el Gran Premio de Las Vegas, resultado con el que igualó su mejor actuación en la Fórmula 1. Además, Pierre Gasly terminó quinto, por lo que Alpine consiguió ubicar a sus dos pilotos entre los seis primeros y sumó puntos importantes para el Campeonato de Constructores.

En Estados Unidos, Franco se destacó con una gran largada y una maniobra en la que superó a los dos McLaren. Ahora buscará mantener ese rendimiento en un trazado que presenta características diferentes y que exigirá una nueva adaptación del monoplaza.

Los horarios y dónde ver el GP de Qatar

La actividad de la Fórmula 1 en Lusail continuará este viernes con la segunda práctica libre, a las 14.00 de Argentina. El sábado será el turno del tercer entrenamiento, a las 11.30, y de la clasificación, que comenzará a las 15.00.

La carrera principal se disputará el domingo 29 de noviembre desde las 13.00, con un recorrido de 57 vueltas. En Argentina, toda la actividad podrá seguirse a través de Fox Sports, mientras que también estará disponible por F1TV y Disney+ en Sudamérica.

El trazado qatarí tiene una extensión de 5,419 kilómetros y cuenta con 16 curvas. La competencia recorrerá un total de 308,611 kilómetros. El último ganador fue Max Verstappen, mientras que el récord de vuelta pertenece a Lando Norris, quien registró un tiempo de 1:22.384 en 2024.