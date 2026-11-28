Hay promesa de partidazo. En el marco de los cuartos de final del Torneo Clausura, River visitará Alta Córdoba para enfrentar a Instituto. Junto con el duelo entre Vélez e Independiente, el cruce entre el Millonario y la Gloria aparece como uno de los más atractivos de esta instancia.

El equipo de Núñez viene de eliminar a Lanús en los octavos de final. El conjunto cordobés, por su parte, hizo lo propio ante Huracán.

Los detalles del partido

Si bien los dirigidos por Leonardo Ponzio han tenido un semestre cuanto menos flojo en materia de resultados deportivos, ven en el campeonato local una oportunidad para cerrar el año por encima de las expectativas actuales de los hinchas. Sin embargo, tendrán un difícil camino por recorrer.

Por el lado de Instituto, fue uno de los equipos que más sorprendió en el fútbol argentino durante el presente año. Sin embargo, llega a este partido con la incertidumbre de saber si podrá contar con Alex Luna y Jeremías Lázaro, dos de sus figuras, en plenitud física.

El encuentro se disputará este sábado 28 de noviembre, desde las 22:00, y contará con el arbitraje de Nazareno Arasa. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

Posibles formaciones

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Santiago Espíndola, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.

Instituto: Marcos Ledesma; Jonatán Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón; Hernán De la Fuente, Gustavo Abregú, Matías Gallardo, Diego Sosa; Alex Luna o Jonás Acevedo, Jeremías Lázaro o Jhon Córdoba y Facundo Suárez.