River sigue trabajando en el armado del plantel para la temporada 2027 y tiene a otro campeón del mundo en el radar. Se trata de Nicolás Tagliafico, lateral izquierdo del Olympique de Lyon, nombre que vuelve a aparecer en el mercado de pases argentino. La dirigencia del Millonario tuvo un primer acercamiento con su representante para conocer las condiciones de una posible incorporación.

El acercamiento de River

El defensor de 34 años atraviesa la última etapa de su contrato con el conjunto francés, que termina el 30 de junio de 2027. Por eso, tiene la posibilidad de negociar su futuro de cara al segundo semestre del próximo año y evaluar un eventual regreso al fútbol argentino.

De todas maneras, el interés del Millonario todavía no se trata de una negociación avanzada. La incorporación dependerá de las condiciones económicas, de la decisión del futbolista y de la evaluación que realice la dirigencia junto con el área de fútbol.

Además, River tiene actualmente dos alternativas para el lateral izquierdo: Marcos Acuña y Francisco Ortega. Una eventual llegada de Tagliafico podría modificar la composición de ese sector del equipo.

🤔¿Puede Nico Tagliafico jugar en #River? 🤔 📺 en @TyCSports https://t.co/KAuniAUpP5 — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) November 27, 2026

Independiente y Boca también quieren al campeón del mundo

El Millonario no es el único interesado en el defensor. Independiente aparece como la principal prioridad de Tagliafico en caso de regresar al país, debido al vínculo que mantiene con el Rojo, donde jugó entre 2015 y 2017 y conquistó la Copa Sudamericana.

Boca también recibió el ofrecimiento del futbolista y sigue de cerca su situación, aunque una posible incorporación estaría relacionada con el futuro de Lautaro Blanco.