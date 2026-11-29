El arbitraje argentino, una vez más bajo la lupa. Esta semana trascendió un chat que expone al arbitro Luis “lobo” Medina pidiendo una coima de 15 mil dólares a un dirigente de un club de la Liga de Fútbol Profesional.

En el diálogo, revelado en A24, el juez arbitral solicitaba el pago de “botellitas”, en alegoría al dinero que pretendía obtener del dirigente, cuya identidad se mantuvo en secreto.

Lobo Medina dirigió el ultimo partido de Boca donde se comio una roja y le cobro penal a un jugador de espaldas. Ya le habían filtrado chats de como arreglaba partidos, ahora audios, esta todo a la vista la corrupción. https://t.co/R8xKwXmaAO — Kendo (@kendocarp) November 28, 2026

Cada “botellita”, según lo expuesto en el revelador video, equivale a la suma de mil dólares. Medina pidió, ateniéndonos a esta equivalencia, 15 “botellitas”, Es decir, 15 mil dólares.

Otro dato a destacar es que la tajada no solo sería para el arbitro, sino que este también pidió una suma para uno de sus asistentes en el partido a arbitrar, ilustrado por Medina como un “McCombo”.

El chat expone lo que puede llegar a ser un esquema sistemático de coimas a árbitros que mantienen una cercanía al poder de la AFA de Claudio “Chiqui” Tapia, en el que Fernando Beligoy, en tanto director nacional de arbitraje, y observado por la Justicia debido a su crecimiento patrimonial irregular, cumpliría un rol de relevancia.

Cabe destacar que este condicionamiento inclina la balanza a favor de los clubes de fútbol encolumnados detrás del poder de Tapia, un rasgo que se refleja en los partidos que juegan clubes como Barracas Central, Deportivo Riestra y Boca Juniors.

No hay patrones que establezcan firmemente la existencia concreta de una situación sistemática respecto al pedido de coimas, sin embargo, es compatible con la proliferación de negocios e intereses personales y corporativos al interior del fútbol argentino, en los que “Chiqui”, su tesorero Pablo Toviggino, y Fernando Beligoy, adquieren revelancia como actores centrales.