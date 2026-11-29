Mauricio Macri invitó a Patricia Bullrich al estreno de “La Tarea Conjunta”, un documental sobre su gestión al frente del Poder Ejecutivo entre 2015 y 2019. La presentación se realizará este lunes 30 de noviembre en el predio ferial de La Rural, en el barrio porteño de Palermo, y reunirá a cerca de mil invitados del ámbito político y empresarial.

La convocatoria también alcanzó a varios exfuncionarios de su administración que actualmente ocupan cargos relevantes en el gobierno de Javier Milei. Entre los confirmados figuran el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el titular de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger.

La lista incluye además a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; al canciller, Pablo Quirno; y al presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

Fuente: Nexofin