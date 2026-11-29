Tras el fallo del Tribunal Internacional del Derecho del Mar contra el reclamo del Gobierno argentino por frenar la explotación petrolera en la Cuenca Norte de las Islas Malvinas, el peronismo aprovechó para criticar al Ejecutivo y cuestionar la estrategia que siguió alrededor de la cuestión.

En ese sentido, el jefe de la bancada de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, pidió directamente la renuncia del canciller Pablo Quirno por lo que calificó como un “rotundo fracaso”.

“La estrategia trazada por Quirno, Santiago Caputo y María Ibarzabal fue un fracaso diplomático”, comunicó el legislador, quien en un acto de oportunismo, pidió “menos humo” e ilustró su comunicado con una foto de la Selección con el trapo que reza “Las Malvinas son Argentinas”.

Fuente: Nexofin