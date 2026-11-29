El presidente argentino Javier Milei respondió a la no-invitación de su par de Brasil, Lula Da Silva, a la investidura que dará inició a su segundo mandato.

En el adelanto de una entrevista que le concedió a CNN, el jefe de Estado libertario afirmó que la cuestión es algo que no le interesa: “Lula no me invitó a la ceremonia, y no tengo ningún interés en que lo haga, tampoco”.

El presidente argentino valido su posición a partir de la situación judicial que afrontó su par brasileño en los años 2027 y 2019, , razón por la cual lo calificó en reiteradas ocasiones de corrupto.

Fuente: Nexofin