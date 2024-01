La derrota de Boca en la final de la Copa Libertadores ante el Fluminense terminó con la renuncia de Jorge Almirón como director técnico del Xeneize. El director técnico fue el principal apuntado por el fracaso en la obtención de la séptima, sobre todo por la teoría de que se basó en los consejos del famoso astrólogo Giorgio Armas para realizar los cambios.

“Este señor, cuando yo llego a Boca, me lo sugiere un directivo por una cuestión de energía, por cábala. Lo llamé, hablé con él. Hicimos un Zoom, me sacó una foto y con eso se hizo bastante viral todo. Pero no tengo ninguna relación directa con esa persona, no lo conozco. Se habló mucho en Argentina del astrólogo, que hacía ganar los partidos y que yo me apoyaba mucho en él. Pero yo no tengo tiempo para salir a aclarar información falsa“, comentó el estratega sobre el tema hace tan solo unas semanas.

Publicidad

Recientemente, Giorgio Armas también se pronunció al respecto y decidió revelar toda la verdad sobre su relación con el ex técnico de Boca, además de todo lo sucedido en la final de la copa, sobre todo en relación a los cambios de Darío Benedetto al minuto 77 y Bruno Valdez a los 7 minutos del alargue.

“Si él lo dijo, fue por algo. Se puso nervioso, se rió. El que lo conoce sabe que quiso evitar la pregunta. Inventó cualquier cosa. Los periodistas me están reventando el teléfono, pero yo no hablo. Que se queden con la palabra de Jorge Almirón. Como siempre digo, el tiempo es el mejor amigo de la verdad”, comenzó en su dialogo con Toti Pasman y reveló sobre los cambios: “Le dije que haga los cambios al minuto 77, pero al revés. En mi once mejor aspectado, que lo tenía Almirón, Benedetto era el titular. Era Cavani el que tenía que entrar en el 77”.

“Todavía me putean por lo de Valdez los hinchas de Boca. La única vez que yo le dije a Almirón que lo meta, y esto quiero que quede claro, fue para patear penales contra Palmeiras. Fue la única vez que lo recomendé, porque nos habían estudiado”, cerró Armas.