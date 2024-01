Tras confirmarse los rumores de su salida de Boca con destino en el Brighton de la Premier League, Valentín Barco tuvo cruces con el Consejo de Fútbol en distintos programa de televisión con respecto a su salida. Más allá de eso, el jugador siguió normalmente con su día a día y con los entrenamiento de la Selección Sub 23 de cara al Preolímpico, además de ya ser presentado por su nuevo equipo.

Con su nuevo apodo “Wonderkid”, con el cual fue bautizado de la mano de su llegada al conjunto inglés, también en referencia a ser un jugador joven reclutado en el Football Manager, el equipo confirmó la llegada del zurdo de tan solo 19 años y lo anunció como lateral izquierdo.

Al final del video, el Colo se la jugó y se animó a hablar en inglés con los hinchas del Brighton: “Hello Brighton fans, I’m Valentín Barco. See you soon! (Hola hinchas del Brighton, soy Valentín Barco. Nos vemos pronto)”.

