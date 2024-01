Manuel Andujar: Nacido en Lobos el 4 de junio de 1996, el bonaerense descubrió su gran pasión, además del Club Atlético Boca Juniors, desde muy chico cuando su padre le regaló una moto. Se trataba de una Suzuki de 50cc de cilindrada. Eso, sumado a que el mismo padre lo llevó a presenciar una competencia de Enduros a Villa Gesell, sin darse cuenta en ese momento, dentro de Manu se había encendido la chispa del Motociclismo y la competencia.

Con 15 años Andújar se metió de lleno en las competencias de Enduro, donde el choque de realidad le golpeó de lleno en la cara al tener que escuchar y hacer frente a opiniones ajenas por su condición física, y es que Manu, a esa edad y en plena adolescencia, pesaba más de 100 Kg. El sobrepeso y la obesidad fue el primer rival a vencer del Bonaerense antes que sus rivales en pista. Enfocado en su objetivo, inició una dieta estricta, un plan de entrenamiento. Ya con 16 años participó por primera vez en una carrera de motocross en el autódromo de Zárate, en la que pudo finalizar en quinta posición.

A sus 18 años una dura lesión de hombro producto de una caída puso fin a su carrera en el mundo del motocross. La lesión requirió intervención en el quirófano y Manu estuvo casi dos años para poder rehabilitarse y estar al 100% en su preparación física. Fue entonces cuando decidió volcarse a los cuatriciclos y ser piloto todo terreno.

En esta disciplina Manu Andujar debutó en el Rally Dakar en 2018 y desde entonces nunca estuvo ausente del Rally más difícil del mundo. Siempre corrió con la misma escuadra: El 7240 Rally Team. En su año debut terminó 29° en la clasificación general. Fue 4to y 5to en 2019 y 2020 respectivamente y llegó su tan ansiado primer título en 2021.

Dicen que mientras más alto vueles más fuerte es la caída y tras tocar el cielo con las manos con su primer campeonato del Dakar, la caída fue dura, ya que en 2022 y 2023 no pudo completar la competencia: Múltiples problemas en su cuatriciclo, sumado a caídas y accidentes le impidieron al piloto de Lobos desempeñar un buen papel y la defensa de su corona en 2022.

Edición 2024: Nada y nadie pudo contener el aplastante ritmo de Manu por el desierto Arabe. Completó los 7.891 kilómetros de la competencia en 64 horas 16 minutos y 53 segundos, que le permitió obtener su bicampeonato en el Rally Dakar en la categoría de cuatriciclos, sacándole más de 8 minutos a su más cercano perseguidor, el francés Alexandre Giroud.

Manuel Andujar is the man! Repeating his 2021 success as Quads winner at #Dakar2024 🏆 pic.twitter.com/6rYRvJVoiY

— DAKAR RALLY (@dakar) January 19, 2024