Finalizó la temporada regular de la NBA y quedó definido el cuadro de playoffs, como también la nueva fase previa de Play-In.

Oklahoma City Thunder (57-25) y Boston Celtics (64-18) quedaron primeros en la Conferencia Oeste y Este, respectivamente.

El equipo de Shai Gilgeous-Alexander consiguió este domingo el primer puesto ante Dallas Mavericks, en una pela reñida que tuvo hasta el final ante Denver Nuggets y Minnesota Timberwolves.

En el Este, el primer puesto ya estaba asegurado por la franquicia de Jayson Tatum y Jaylen Brown. La sorpresa se dio en el segundo puesto, que durante toda la temporada fue de Milwaukee Bucks y se lo terminó quedando New York Knicks.

Este martes comenzarán los Play-In entre los equipos del octavo al décimo puesto de cada conferencia para terminar de completar el cuadro principal de playoffs.

The @SoFi NBA Play-In Tournament schedule ⬇️

Dates: April 16-19

At stake: Seventh and eighth playoff seeds in each conference

Participants: Teams that finished seventh through 10th in each conference pic.twitter.com/Tfc79TpW4Y

— NBA Communications (@NBAPR) April 14, 2024