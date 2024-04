Emiliano Martínez se transformó decididamente el futbolista de la jornada por darle la clasificación al Aston Villa a las semifinales de la Conference League. El Dibu se enfrentó a los hinchas franceses, fue héroe y terminó bailando en Lille.

Sin embargo, en la definición por penales hubo un momento de zozobra por la segunda amarilla que le mostraron al arquero argentino.

Al Dibu Martínez le amonestaron en dos ocasiones y no lo expulsaron, ¿por qué?

📸 – EMILIANO MARTINEZ RECEIVES A YELLOW CARD!

HE ALREADY GOT A YELLOW IN THE GAME BUT IS ALLOWED TO KEEP ON PLAYING THE PENALTY SHOOT OUT! pic.twitter.com/BRkaGWFzVP

— 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) April 18, 2024