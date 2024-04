La Roma se metió entre los cuatro mejores de la Europa League eliminando nada más y nada menos que a un gigante del continente europeo como el Milan.

Bajo la lluvia en la capital, con un jugador menos, La Loba venció al Rossonero 2-1 en la revancha con gol de Paulo Dybala.

Y en medio del triunfo, su técnico Daniele De Rossi se hizo un tiempo para hablar del Superclásico que se le viene a Boca en el Kempes Córdoba.

El italiano, ex jugador Xeneize, dio su opinión y dejó un pequeño indicio: “Un Superclásico picante y lindo de ver. Vamos a ver a qué hora lo hacen porque si es demasiado tarde no puedo mirarla. Creo que Boca está jugando siempre mejor, el nivel de Cavani está subiendo muchísimo y es el jugador que va a cambiar la cara de este equipo”.

«CREO QUE BOCA ESTÁ JUGANDO MEJOR… EL NIVEL DE CAVANI ESTÁ SUBIENDO MUCHÍSIMO». ✍️ Daniele De Rossi palpitó el SUPERCLÁSICO de los Cuartos de Final de la #CopaDeLaLiga 📺 #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/FYThCwZi4n — SportsCenter (@SC_ESPN) April 18, 2024

¿Futuro técnico de Boca?

Leo Paredes confesó que De Rossi tiene el deseo de volver a Boca en este nuevo desafío en su carrera: “Mira siempre todos los partidos. ‘Ayer ganamos’, me dice. Cuando aún no era entrenador me dijo que su sueño era dirigir a Roma, hacerme volver al club, y después irnos juntos a Boca. Quedó encantado con Boca, siempre hablamos en ese momento, quedó loco”.