Como todos los años, la emblemática revista británica, Four Four Two, da su veredicto sobre los 30 mejores estadios de fútbol que hay en el mundo. Y para sorpresa de todos, hay dos escenarios argentinos dentro del Top 10.

La Bombonera, elegida como la mejor cancha en el planeta para la edición 2025. ¿Qué parámetros se toman en cuenta? La estética, la atmósfera y su historia que dejan una huella en la historia del fútbol.

El Estadio Alberto J. Armando, según lo confirmó el presidente de Boca, Juan Román Riquelme, está próximo a iniciar en un proceso de obras para su reformación y ampliación. Aunque por el momento no hay fechas, ya se baraja la posibilidad de que el Xeneize se mude al Estadio Único de La Plata, al menos un año, cuando empiecen las reformas.

Maracaná, en segundo lugar

Uno de los museos más embláticos en la historia del fútbol, cuya casa se encuentra en Río de Janeiro, Brasil, la mística del Maracaná quedó en el segundo puesto.

Grandes epopeyas del deporte se dieron en dicho recinto, como el popular “Maracanazo“, en la épica victoria de Uruguay frente a Brasil en la Copa del Mundo 1950. En 2023 se disputó la final de la Copa Libertadores entre Fluminense y Boca Juniors.

Westfalenstadion, completa el podio

La casa del Borussia Dortmund, Alemania, quedó en la tercera ubicación. Los mosaicos que suele viralizarse de uno de los equipos más importante de ese país, son una reliquia.

También es conocido a nivel internacional por la euforia de sus hinchas, los cánticos y el continúo acompañamiento al equipo que perdió la final de la Champions League frente al Real Madrid en 2024.

El Top 30, con El Monumental de River en el puesto 8 °

1- La Bombonera

2- Maracaná

3- Westfalstadion

4- Santiago Bernabéu

5- San Siro

6- Camp Nou

7- Estadio Azteca

8- Monumental

9- Ibrox

10- Tottenham Stadium

11- Allianz Arena

12- Wembley

13- Celtic Park

14- Stade Velodrome

15- Anfield

16- Estadio Metropolitano

17- Mestalla

18- Cairo Stadium

19- De Kuip

20- Stade France

21- Estadio Da Luz

22- Azadi Stadium

23- Johan Cruyff Arena

24- Soccer City

25- Lusail Stadium

26- Sukru Saracoglu

27- Singapore Stadium

28- Olympiastadion

29- Estadio Municipal

30- Stadio Luigi Ferraris