En la mañana de este miércoles, el seleccionado argentino tuvo su última práctica en el predio de Ezeiza donde Lionel Scaloni tiene algunas dudas pero gran parte del once estaría definido para visitar a Paraguay este jueves a las 20:30 en el Estadio Defensores del Chaco por la Fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas. Este partido y el del próximo martes contra Perú son importantes para Argentina ya que lo podrían dejar al borde de la clasificación de cara al año que viene.

A pesar de que Scaloni no dio el equipo en conferencia, la única duda que parece estar en esta hora es si juega con tres o cuatro mediocampistas. El propio entrenador comentó en conferencia de prensa:“El equipo va a ser bastante similar al del último partido, tengo alguna duda pero va a ser similar al del partido vs Bolivia. Será un partido dificilísimo ante un rival que está bien, en buen momento“. A priori el esquema será un 4-3-3 pero no se descarta la inclusión de otro jugador en la mitad de la cancha para utilizar el tradicional 4-4-2.

“TENGO ALGUNAS DUDAS, PERO SIMILAR AL DE ANTE BOLIVIA” 🤔 🇦🇷 Lionel Scaloni mencionó que repetirá gran parte del once titular que usó ante Bolivia, pero esta vez ante Paraguay. 🗣 “Es un rival que está en un buen momento”. 🎙 #DSPORTSNoticiasLite pic.twitter.com/z3oqFOkkrc — DSPORTS (@DSports) November 13, 2024

Con las dos formaciones en el arco estará Emiliano Martínez mientras que la defensa será Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico. Luego en el mediocampo estarán los nombres de Enzo Fernández, Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister mientras que el tridente ofensivo será Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. Sin embargo con esta posibilidad de cuatro mediocampistas, allí pelean por su lugar Giovanni Lo Celso y Leandro Paredes para meterse en el once por Martínez.

De esta manera, habrá que ver la decisión final de Scaloni en las próximas horas pero gran parte de los futbolistas los tiene definido para buscar conseguir la segunda victoria consecutiva en estas Eliminatorias como así también llegar al cuarto partido sin victorias. Vale recordar que en septiembre Colombia le sacó el invicto que llevaba de varios encuentros sin caer.

Probable formación de Argentina:

Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; Fernández, De Paul, Mac Allister; Messi, Martínez o Lo Celso, Álvarez.

