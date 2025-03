El Turismo Carretera está de visita en la patagonia para disputar la segunda fecha de su calendario, más precisamente en la localidad de El Calafate, pero la acción en pista no comenzó de la mejor manera: Gastón Mazzacane (Chevrolet) y Augusto Carinelli (Toyota) protagonizaron un fuerte accidente en la tanda de entrenamientos.

Dicho choque fue ocasionado por una suciedad sobre el asfalto del Autódromo Enrique Freile que provocó el despiste de varios autos, donde algunos sufrieron trompos y pudieron retomar la marcha.

No fue el caso del Toyota Camry de Carinelli, que quedó cruzado en el medio del trazado y tras varios colegas que pudieron esquivarlo finalmente el ex Fórmula Uno, Gastón Mazzacane, no pudo evitar el encontronazo e impactó de forma lateral su Chevrolet Camaro con el Toyota.

😱 Fuerte accidente entre @gastonmazzacane y @CarinelliOk en el TC en El Calafate.

📋 Durante el 1º entrenamiento del #TurismoCarretera en El Calafate se produjo un fuerte accidente. Ambos pilotos están fuera de peligro. Mazzacane no correrá este fin de semana. pic.twitter.com/hDjumH6ozP — SoloTC (@solotcOK) March 8, 2025

Ambos pilotos fueron retirados en ambulancia, en el caso de Mazzacane lo hizo con cuello ortopédico y en camilla, pero los dos pilotos estuvieron conscientes todo el tiempo y están fuera de peligro.

Carinelli y Mazzacane fueron atendidos de manera rápida por el cuerpo médico de la ACTC y fueron derivados al hospital SAMIC de la ciudad santacruceña para realizarse estudios complementarios con el objetivo de descartar cualquier lesión, sobre todo en el piloto de La Plata, quien acusó fuertes dolores en la zona de la cervical.

El Dr. Rodolfo Balinotti, jefe médico de la ACTC, informó que “Carinelli tiene una conmoción cerebral, perdió fugazmente el conocimiento dentro del auto”, mientras que Mazzacane sufre “un trauma cervical y de trapecios”, debido al accionar del HANS, un elemento de seguridad que evita el efecto “latigazo” del cuello y cabeza a fin de evitar lesiones en esa zona del cuerpo.

A falta de la confirmación oficial, es muy probable que tanto Carinelli como Mazzacane no estarán en la segunda fecha del Turismo Carretera no solo por los golpes físicos sufridos si no también por el daño material que han sufrido sus autos.