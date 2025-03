Independiente dio otra muestra de fortaleza y de que está para pelear el Torneo Apertura 2025: victoria ante San Lorenzo en el clásico en el Nuevo Gasómetro por la fecha 9. El equipo de Julio Vaccari, que jugaba ante uno de sus competidores, es líder absoluto del Grupo B con 20 puntos.

El Ciclón, además de una prueba, era una amenaza. Los dirigidos por Miguel Ángel Russo venían de darle vuelta un partido de locos al otro equipo de Avellaneda, Racing. Pero este sábado los tres puntos sí se fueron del Bajo Flores hacia provincia por los goles de Lautaro Millán y Felipe Loyola.

Para el local había igualado parcialmente Andrés Vombergar, de penal.

El arbitraje de Nazareno Arasa (y Lucas Novelli en el VAR) fue tan malo que ambos equipos cuentan con pruebas para decir que fueron perjudicados. Tal vez la más burda haya sido el doble penal (en la misma jugada) por mano de Romaña y el agarrón previo de Braida a Loyola.

El camino de Independiente sigue y tiene su parada más importante el próximo domingo 16 de marzo con el Clásico de Avellaneda. El técnico intentó hablar del triunfo de esta jornada en conferencia de prensa: “La verdad que me gustó el equipo. Me gustó en líneas generales”.

Sin embargo, ya se palpita el encuentro ante Racing en el Libertadores de América. “La verdad que no sé cómo llegaremos al clásico. Para nosotros hoy era el partido más importante”, fue la declaración de Vaccari.

«LA VERDAD QUE ME GUSTÓ EL EQUIPO. ME GUSTÓ EN LÍNEAS GENERALES». Julio Vaccari analizó el 2-1 de su Independiente vs. San Lorenzo.

