Hugo Orlando Gatti, ex arquero de Boca Juniors y la Selección Argentina, se encuentra internado en terapia intensiva a los 80 años, después de que su estado de salud se complicara tras una operación de cadera. El Loco, quien sufrió el accidente mientras paseaba a su perro, había sido intervenido quirúrgicamente hace 25 días pero recientemente su situación se agravó debido a una neumonía, lo que derivó en un cuadro respiratorio agudo.

Según informó Clarín, Gatti, quien estaba en plena recuperación del posoperatorio, contrajo un virus que ingresó por la cadera y causó la infección que afectó sus pulmones. Este problema respiratorio fue lo que motivó su ingreso a terapia intensiva, donde se encuentra en un estado delicado.

Afortunadamente, el exfutbolista no está solo en este momento difícil. Su hijo Federico, quien se encontraba en Argentina, lo acompaña en el hospital, mientras que su otro hijo Lucas, regresó de urgencia desde el exterior para estar con él. La familia está brindando todo su apoyo mientras el histórico arquero del fútbol argentino lucha por su salud.

🚨Internado el “Loco” Gatti🚨 🏥Preocupante el estado de salud de Hugo Gatti: internado y en terapia intensiva. 💻Enterate de todo acá https://t.co/BkuVZXLSxa pic.twitter.com/Uij9LxkQKZ — Metro 95.1 (@Metro951) March 12, 2025

Años díficiles para el Loco Gatti

Cabe recordar que en junio del 2024, Hugo Gatti sufrió la pérdida de su pareja, Nacha, siendo un golpe emocional que aún lo afecta profundamente ya que tuvieron una relación de más de 50 años. La adversidad ha sido una constante en la vida del Loco, quien a pesar de las dificultades, sigue demostrando su fortaleza ante cada prueba.

Este no es el primer episodio de salud grave que enfrenta Hugo Orlando. En 2020, contrajo coronavirus y estuvo al borde de la muerte. Tras superar la enfermedad, el Loco expresó con humor: “Me han matado en todos lados, pero yerba mala nunca muere“, una frase que reflejó su carácter indomable.

Además en su momento también comentó: “Me di cuenta de lo que estaba pasando cuando me lo dijeron. En el hospital me decían que me iba mañana cada día. Me dijeron que estuve cerca de morir”.