Darío Benedetto tuvo una entrevista con ESPN F90 y habló de todo: su pasado en Boca, su presente en Paraguay y un posible futuro en el fútbol argentino. Lo trascendental por estas horas es la salida del técnico de Olimpia, Martín Palermo, a la cual catalogó como “una mezcla de sensaciones”.

El Pipa se explayó sobre la salida de Palermo tras la goleada sufrida ante Vélez por la Copa Libertadores: “Estoy triste por todo lo que estamos viviendo. Le tengo un gran aprecio y que pasen este tipo de cosas a uno le joden mucho. Pareciera que hubiera un solo responsable y al primero que vuelan es al entrenador, pero pasa en el fútbol mundial. Me siento responsable como referente del equipo, pero todos estamos apuntados”.

«NO DESCARGO JUGAR EN EL FÚTBOL ARGENTINO OTRA VEZ» ¿En qué club de Argentina te gustaría ver al Pipa Benedetto?pic.twitter.com/gecNmJAToy — SportsCenter (@SC_ESPN) April 10, 2025

Benedetto aprovechó para aclarar el gesto que hizo a la tribuna cuando fue reemplazado, asegurando que fue para un hincha en particular: “Dijo algo que no tenía que decir, me la agarré con uno en particular. La gente se lo tomó como que se lo dije a ellos, pero no fue de esa manera”.

Boca: su salida y el hoy como hincha

Su salida. “Es una etapa totalmente cerrada. Hay ciclos que se cumplen y mi ciclo en Boca estaba cumplido. De esa manera se lo trasladé a Román (Riquelme) y al Chelo cuando hablé con ellos. Lo entendieron de esa manera, por eso mi salida fue buena, no hubo lío”.

Consultado si extraña Boca. “No, no, estoy muy tranquilo. Lo sigo como hincha, miro todos los partidos, estoy siempre apoyando, pero no extraño”.

Competencia con Cavani. “Cuando viene Edi, me encantó. Era una competencia mucho más difícil y a uno lo potencia. Simplemente, fueron manejos, que quedan ahí y no voy a hablar del tema porque no me interesa meterme en esos temas. No me gustaron esos manejos, aparte no estaba teniendo minutos y me sentía bien como para tenerlos. Y entendía que era suplente. A lo último, ya ni suplente porque no entraba”.

La sorpresa: Miguel Borja

Benedetto sorprendió al referirse al goleador de River. “Borja hizo un montón de goles, ¿qué le van a criticar? Es una cuestión de confianza. ¿Qué se le puede reclamar cuando se cansó de hacer goles? No se le puede reclamar nada a un jugador como Borja.