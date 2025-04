A.C Milán se quedó con el Derby della Madonnina, eliminó al Inter y se clasificó a la final de la Coppa Italia: 3 – o en condición de visitante para sentenciar el global (3-1) a su favor. Doblete de Luka Jović y Tijani Reijnders, los goleadores.

De esta manera el equipo de Lautaro Martínez se despide de la lucha por Triplete (Serie A, Champions League y Coppa Italia), aunque lidera el Calcio italiano y está entre los 4 mejores equipos de Europa.

Al equipo de Simone Inzaghi le costó en las dos presentaciones posteriores al empate 2 a 2 contra el Bayern Múnich y clasificación a semifinales. El domingo también cayó derrotado agónicamente 1 – 0 ante el Bologna.

🇷🇸👀 Luka Jović (27) has 3 goals in his last 5 matches for Milan! ✅

Just scored a big goal against rivals Inter in the Coppa Italia semi-final. pic.twitter.com/HsUQlpe9bq

— EuroFoot (@eurofootcom) April 23, 2025