Flavio Briatore es el máximo responsable en la incorporación de Franco Colapinto al equipo Alpine de Fórmula 1. El asesor ejecutivo de la escudería francesa es, además uno de sus hombres más fuertes. y este fin de semana, tras el Gran Premio de Canadá, salió a respaldar al piloto argentino.

Ante la consulta de un posible cambio por Paul Aron (uno de los tres pilotos de reserva), el italiano sostuvo: “No tienen que preguntarme porque son ustedes los que ponen tanta mierda, de que Franco esto y lo otro; esto depende de ustedes. De hecho, si siguen así, no es bueno para Franco tampoco. Tienen que apoyar a Franco, no presionarlo, si son profesionales y lo quieren cuidar”.

Briatore también arremetió contras los fanáticos, al asegurar que “las redes sociales están llenas de idiotas” y reclamó protección para el pilarense: “Ustedes, que tienen un piloto de Fórmula 1, tienen que protegerlo porque es un chico joven, está en un equipo, no es fácil al principio, no es fácil para nadie y, poco a poco, empieza a creer en el coche, empieza a tener más confianza en el auto”, explicó.

Finalmente, Briatore dejó en claro que no hay una fecha límite para Colapinto dentro de Alpine: “Ya les dije que la fecha límite es para ustedes. Necesitamos apoyar a Franco, está andando bien. Olvídense de los rumores. Si hay rumores, pregúntenme a mí”.