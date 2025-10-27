El Bank of America ajustó su pronóstico sobre el valor del dólar luego del resultado electoral

El informe titulado “Argentina – Milei’s Midterm Mojo: Part 2” elaborado por Bank of America (BofA) señala que el triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas consolidó su presencia en el Congreso, lo cual incrementa las posibilidades de aprobar reformas estructurales que favorecen mayor estabilidad cambiaria.

En consecuencia, la entidad ajustó su pronóstico para el dólar oficial de Argentina. Para fines de 2025 estima un tipo de cambio de $1.450 por dólar, y para 2026 un valor de $1.700. Estas cifras implican una apreciación real del peso de aproximadamente 5% hacia fin de año, y una tasa de depreciación anualizada de cerca del 3% para 2026, bajo la hipótesis de una inflación del 16,4%.

El análisis de BofA subraya que, desde que se levantaron los controles de capital en abril, los argentinos adquirieron cerca de USD 20.000 millones, lo que contribuye a una menor presión cambiaria en el corto plazo. Aun así, el banco advierte sobre el nivel de reservas netas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), estimadas en menos de USD 5.000 millones, lo que exige “una mayor acumulación de divisas” para sostener el régimen cambiario actual.

Fuente: Nexofin