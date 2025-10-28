Tips para limpiar ventiladores y aires antes de que empiece el calor fuerte

Con la llegada de los días de calor, los ventiladores y aires acondicionados vuelven a ser protagonistas en casa. Pero antes de usarlos, es importante darles una buena limpieza para garantizar que funcionen correctamente, consuman menos energía y no acumulen polvo ni bacterias que afecten la calidad del aire.

Limpiarlos con tiempo, antes de las altas temperaturas, te permite hacerlo con calma y evitar que los equipos trabajen forzados. Además, mantenerlos en buen estado puede alargar su vida útil y mejorar su rendimiento durante toda la temporada.

Ventiladores: limpieza simple y efectiva

Fuente: Nexofin