El juez Ramos Padilla pidió que se siga debatiendo la implementación de la Boleta Única de Papel

Durante el arranque del escrutinio definitivo en la provincia de Buenos Aires, el juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, pidió que los partidos políticos y la legislatura “continúen el debate” sobre el uso de la Boleta Única de Papel (BUP) y las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) de cara al próximo ciclo electoral.

El magistrado manifestó que “quedarán para los próximos meses, para el año 2026, cómo se continúa con este nuevo instrumento de votación. Hay un enorme desafío que tiene que ver con las PASO y la Boleta Única Papel”. En ese sentido, señaló que la planificación anticipada es clave: “La previsibilidad, poder actuar con tiempo, es siempre una herramienta que fortalece los sistemas electorales”.

Además de convocar al debate sobre el formato de votación, Ramos Padilla hizo hincapié en la representación política bonaerense: “Elegimos 35 diputados, son 70 los diputados bonaerenses, pero representan casi el 40% del padrón electoral”. Para él, la modernización del sistema electoral y el fortalecimiento de la vida partidaria son temas que “también estamos con ganas de participar”.

Fuente: Nexofin