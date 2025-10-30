“Defraude a mi gente”: la triste conferencia de Gustavo Costas tras la eliminación

Gustavo Costas, triste, se sentó en conferencia de prensa post partido en el Cilindro de Avellaneda y fue sincero con los periodistas presentes. “No tengo muchas ganas de hablar y menos del partido”, comenzó el técnico.

En continuado, Costas les agradeció a sus jugadores y a la gente de la Academia: “Los chicos dejaron todo, voy con ellos a la guerra. Agradecerles a los chicos y a la gente por todo el apoyo que nos dio”. Y reiteró: “A los chicos y a la gente”.

Para leer entre líneas. Gustavo Costas omitió al presidente Diego Milito, el manager Sebastián Saja y los demás dirigentes.

“Estuvimos a un paso… cerca, pero no lo logramos. Defraude a mi gente”, fue el cierre del DT.

“DEFRAUDÉ A MI GENTE.” Tremendo testimonio de Gustavo Costas en conferencia de prensa. 📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/42ltfavLXE — SportsCenter (@SC_ESPN) October 30, 2025

Flamengo es finalista

Racing quedó eliminado de las semifinales de la Copa Libertadores con Flamengo tras el empate 0-0 en Avellaneda, aún jugando con un jugador más en todo el complemento. Al conjunto brasileño le alcanzó con la victoria mínima en la ida y quedó a un partido de su cuarto título continental.

Por segunda serie consecutiva, los cariocas salen vivos de Argentina: sacó a Estudiantes de La Plata en los penales y en esta última oportunidad al campeón de la Copa Sudamericana 2024.