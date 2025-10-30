Flamengo, sin piedad: los memes de la cuenta oficial contra Racing y Costas

Los brasileños son especiales para jugar al fútbol y también para usar las redes sociales. Es que la propia cuenta oficial del Flamengo, a diferencia del uso formal que generalmente hacen los clubes argentinos, se prendió a los memes.

El Fla no tuvo piedad con Racing burlándose de la eliminación en semifinales de Copa Libertadores, después del empate 0-0 en el Cilindro de Avellaneda. A los cariocas les alcanzó con la victoria mínima en la ida.

Marcos Rojo fue el autor del gol en contra del Mengão en el Estadio Maracaná.

Uno de los apuntados por el Flamengo fue el técnico Gustavo Costas, que en conferencia de prensa post 0-1 había declarado: “En casa nos vamos a jugar el sueño de poder ir a Lima… poder no, vamos a ir a Lima”.

Los memes de Flamengo

Una aclaración: Flamengo no es el único que sube gastadas en X, sino que es algo común entre todos los equipos brasileños.

We can name streets too. pic.twitter.com/Ad7vp52F98 — Flamengo (@Flamengo_en) October 30, 2025

FOI NA GARRA!!! 𝑪𝑳𝑼𝑩𝑬 𝑫𝑬 𝑹𝑬𝑮𝑨𝑻𝑨𝑺 𝑫𝑶 𝑭𝑳𝑨𝑴𝑬𝑵𝑮𝑶 pic.twitter.com/FcrNp41df3 — Flamengo (@Flamengo) October 30, 2025

F❤️F FINAL DA LIBERTADORES E FLAMENGO❤️🖤 pic.twitter.com/PNjuJA21N4 — Flamengo (@Flamengo) October 30, 2025