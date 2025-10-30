Javier Milei y Mauricio Macri se reunirán en Olivos para discutir la creación de un interbloque

El presidente Javier Milei y el expresidente Mauricio Macri se verán en la residencia de Olivos mientras avanzan las negociaciones para conformar un interbloque entre La Libertad Avanza y el PRO en la Cámara de Diputados y facilitar así el tratamiento de reformas estructurales.

Según informó TN, la reunión se llevaría a cabo este viernes, luego de las elecciones nacionales en las que el oficialismo se impuso con más del 40% de los votos. En ese marco, el PRO busca confirmar si el Presidente está dispuesto a mantener la alianza que ambas fuerzas tuvieron o si planteará una estrategia más autónoma.

La principal razón del encuentro es la posibilidad de conformar un interbloque entre LLA y PRO en la Cámara de Diputados para asegurar mayorías en comisiones y facilitar la aprobación de reformas claves como la laboral, tributaria y del régimen del Estado. No obstante, surge resistencia dentro del PRO: el bloque que dirige Cristian Ritondo manifestó dudas al respecto, al punto de declarar: “Por ahora no vamos a hacerlo”.

Fuente: Nexofin