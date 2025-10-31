La oposición bonaerense presiona a Axel Kicillof para que implemente la Boleta Única de Papel

La presión opositora sobre el gobierno bonaerense para adoptar la Boleta Única de Papel (BUP) cobró impulso tras las recientes elecciones nacionales. Legisladores de la Unión Cívica Radical-Cambio Federal y del PRO reclamaron que la provincia “salga del atraso electoral”. La diputada Alejandra Lordén expresó: “Con la Boleta Única es más sencillo, mejora el medio ambiente y la gente se va contenta. No hay que subestimar al votante”.

El intendente de Tres de Febrero y senador electo bonaerense, Diego Valenzuela, también salió al cruce y le envió un mensaje directo a Kicillof: “Si me estás viendo, o si no me vas a ver en breve por La Plata, sacá a la provincia de Buenos Aires del atraso electoral. No tenés más argumentos”. Para Valenzuela, mantener el sistema de boleta sábana “es hacerlo porque conviene al aparato político”.

El foco del reclamo es que la provincia continúe con el sistema tradicional de boletas partidarias cuando ya se utilizó la BUP en los comicios legislativos nacionales. La oposición afirma que la experiencia demuestra la eficacia y transparencia del nuevo formato, y plantean la sanción de una ley para que la BUP se aplique también en cargos provinciales y municipales a partir de 2027.

Por su parte, el gobernador Kicillof mantiene reservas y cuestionó el cambio. En un video, señaló que “el otro (sistema) no está respaldado en lo que se decía” refiriéndose a la BUP, defendiendo el sistema actual.

